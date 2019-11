’Handhaving ligt volledig op z’n gat’

Bellen of appen op de fiets. Geen fietsverlichting. Rijden op de stoep of in verboden gebied. In groepen breed naast elkaar fietsten, zelfs de politie blijft erachter rijden en doet niets. Geen prioriteit en veel administratief werk, hoor ik van de agent.

Verkeerd parkeren of zelfs op de stoep. Fraude op diversen gebieden als PGB’s, bij opvang en verzekeringen. Vluchtelingen die stelen en ongemoeid gelaten worden, geen prioriteit en politiek beladen. Zwart rijden vooral in de trein, de controle is laag, vooral op trajecten in het westen en de pakkans klein. Sjoemelen met uitkeringen en ziektekosten.

Zomaar een greep waar politie en justitie niet meer naar kijken en noemen dat intern ’geen prioriteit’ en ’we hebben er geen tijd meer voor’. Waarvoor dan wel? Iedereen doet maar wat en wat hij of zij wil, maling aan de wet en in dit land kan alles en zijn we allang een bananenrepubliek.

J. v. Reenen