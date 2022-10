’Trump moet zich verantwoorden’

Want het was Trump die voorafgaand aan de bestorming de menigte ophitste. Hij ontkende, zoals hij overigens nog doet, de verkiezingsuitslag en riep de meute op zich naar het Capitool te begeven en de uitslag aan te vechten. Hij zou meelopen, maar verschanste zich laf achter de tv in het Witte Huis en nam geen enkele actie toen hij zag dat de situatie volledig uit de hand liep.

Er vielen uiteindelijk vijf doden en meerdere gewonden en er zijn al meerdere mensen veroordeeld. Hoogste tijd dat de oud-president, de aanstichter van dit drama, ook op het matje wordt geroepen!

Bas Overmars, Amsterdam