Stelling: Wettelijk verbod op mobieltjes in de klas

Het kabinet komt met een ‘dringend advies’ voor het weren van smartphones uit de klas. Is zo’n advies voldoende, of moet er een wettelijk verbod komen? Of is het helemaal niet nodig om de mobiel te verbieden in de klas?

Bekijk ook: Richtlijn: kinderen mogen straks geen telefoon in de klas hebben De Stelling van de Dag luidt: Wettelijk verbod op mobieltjes in de klas. Doe mee aan de Stelling van de Dag (tot 15.30 uur). Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op www.wuz.nl. Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.