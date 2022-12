Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie D66 bezoedelt de democratie

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Soms gebeurt er iets dat de democratische afbraak door dit kabinet perfect illustreert. Iets dat laat zien hoe terecht de angsten van veel burgers zijn dat Rutte IV Europese belangen boven Nederlandse belangen stelt. Dat gebeurt als de democratische besluitvorming in eigen land buitenspel wordt gezet, omdat het kabinet in Brussel iets wil doordrukken. We zagen het de afgelopen weken rond de motie over de Europese digitale identiteit. De Tweede Kamer zei nee, het kabinet zei in Brussel ja. En een videoclip vol desinformatie was de trap na van Rutte VI.