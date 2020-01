Ombudsman: Een dure identiteitskaart

Hij maakt een afspraak met de gemeente. Op het stadskantoor krijgt Joep een formulier. Hij hoort van de medewerkster dat hij alleen zijn persoonsgegevens op het formulier hoeft te controleren. Die zijn in orde. Joep ondertekent het formulier en betaalt uiteindelijk bij de kassa. Mooi, dat is geregeld. Over een paar dagen kan hij zijn nieuwe identiteitskaart ophalen.

Maar dan loopt Joep naar buiten. Hij schrikt als hij ziet wat hij eigenlijk heeft betaald. Dat is een dure identiteitskaart! Volgens hem klopt hier iets niet.

Hij loopt terug naar binnen en vraagt om uitleg. De mevrouw achter de kassa vertelt Joep dat er een paspoort is aangevraagd. Dat stond namelijk op het formulier. En een paspoort is duurder. Ze zegt dat ze niets meer voor hem kan aanpassen. Het formulier heeft hij ondertekend en de aanvraag is al verstuurd.

Bevestiging

Joep weet niet wat hij hoort. Hij heeft op de website juist gekozen voor een identiteitskaart. Dat stond ook duidelijk op de bevestiging. Joeps moeder, Vera*, belt een aantal keer naar de gemeente. Ook zij hoort steeds dat de aanvraag echt niet meer aangepast kan worden. Ze wil nu wel eens weten waar het mis is gegaan.

Een medewerkster van het stadskantoor vertelt Vera dat het formulier niet uitgebreid wordt doorgenomen. Alleen de persoonsgegevens worden gecontroleerd. Ze vindt het maar vreemd.

Dat is duidelijk een fout op het formulier. Joep heeft niet eens gezegd dat hij een paspoort nodig had. En er is hem zelfs niet om gevraagd. Ze vindt dat Joep alsnog een identiteitskaart hoort te krijgen.

Vera klaagt bij de gemeente over de stand van zaken. Ook neemt ze contact met ons op en vraagt of wij haar kunnen helpen. Collega Tessa belt met de gemeente en vraagt of er toch een oplossing mogelijk is.

En die is er uiteindelijk. Als Joep zijn net ontvangen paspoort inlevert, mag hij op kosten van de gemeente een nieuwe identiteitskaart komen ophalen. En zo hoort het. Zo wordt deze fout toch nog netjes opgelost. Joep is tevreden met de oplossing en kan gaan genieten van zijn vakantie!

*gefingeerde naam