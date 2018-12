’Geld genoeg voor medicijnen’

Bruins’ collega's van ChristenUnie en D66 roepen dat we toch vooral Jihad-kinderen moeten terughalen en in het geheim blijkt al een miljoenenverslindende operatie te zijn gestart. Intussen veroorzaken door voor God spelende milieufanatici losgelaten bevers voor circa een miljoen schade. Geen punt toch? Je zult dit als SMA-patiënt allemaal maar in de krant lezen.

Joris Amersfoort