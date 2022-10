In Iran is een revolutie gaande tegen de sharia

Buitenland

Iran geeft waarschuwing aan demonstranten: ’Vandaag laatste dag rellen’

Na zo'n zeven weken van protesten in Iran vindt de Revolutionaire Garde dat het genoeg is geweest. Commandant Hossein Salami heeft de demonstranten zaterdag gewaarschuwd dat ze niet meer de straat op moeten gaan. „Vandaag is de laatste dag van de rellen.”