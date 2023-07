’Docent zou wel topbaan moeten zijn’

Terwijl verschillende invloedrijke organisaties en verenigingen snel reageerden na de val van Rutte IV, heerste er opvallende stilte onder de belangenbehartigers van het onderwijs. Gedurende de jaren van Ruttes leiderschap is het onderwijs in Nederland er niet op vooruitgegaan. Dan kondigt Mark Rutte maandag plotseling aan dat hij de politiek zal verlaten en zich wil richten op het onderwijs.

Al snel wordt uit pijnlijke berichtgeving van de NOS duidelijk dat dit geen topbaan betreft. Het onderwijs bevindt zich in een crisis, maar deze blijkt grotendeels aan ieders aandacht te ontsnappen. Duizenden kinderen gaan hongerig naar school, waar niet altijd bevoegde docenten voor de klas staan, en ze verdwijnen in klassen met maar liefst dertig leerlingen.

Het lerarentekort is een urgent probleem. In dit opzicht kan Mark Rutte van pas komen. Want één ding is zeker: als hij slechts 50 procent van zijn werkethiek, energie en humor meeneemt naar het klaslokaal, is hij zonder twijfel geschikt voor een topbaan in het onderwijs. En dan bedoel ik niet als manager of bestuurder, maar als docent.

H.A. van Doezum,

Geschiedenisdocent van het jaar 2022