Het corona-egoïsme is een feit

Is het coronavirus van de aardbodem verdwenen? Is er een vaccin voor de hele bevolking? Of kunnen huisartsen, als er een coronazieke aanklopt, tegenwoordig kiezen uit een keur aan nieuwe geneesmiddelen die meteen werken? Dacht ‘t niet. Het einde van de pandemie is verre toekomstmuziek. Toch gedragen velen zich alsof er geen pandemie was. Alsof ze om een tweede golf smeken.