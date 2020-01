Brief 2: ’BV Nederland al jaren de weg kwijt’

We laten onze oren hangen naar regeltjes uit Brussel. De vraag is hoe dat komt en wie er verantwoordelijk voor is. Die vraag is snel te beantwoorden, wijzelf zijn daarvoor verantwoordelijk. Ons land wordt namelijk bestuurd door politici en door wie worden die gekozen?

R. van Stee

