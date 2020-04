Dag en nacht ’aan’

Als vijfjarig kind zat ik, in december 1973, met ons gezin naar de televisie te kijken. We hadden toen nog zwart-wit beeld en ik moest kennelijk luisteren naar een meneer die heel belangrijk was en iets vertelde over olie en crisis. Ik kon me moeilijk concentreren en herinner me alleen nog dat mijn vader, die handelsreiziger was, zei: ’Dit geldt voor mij niet. Ik heb mijn auto nodig voor mijn beroep. Ik mag gewoon blijven rijden.’