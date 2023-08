’Nederland moet lef en ambitie tonen’

In Nederland zijn we altijd goed om baanbrekende initiatieven direct neer te sabelen en te bekritiseren. Maar als het gaat om de aankoop van een eeuwenoud schilderij worden besluiten in een handomdraai genomen. Neem de aanschaf van het tweeluik Marten Soolmans en Oopjen Coppert in 2015. Op initiatief van Alexander Pechthold voor een bedrag van 80 miljoen euro via een ondoorzichtige spoedprocedure door de Tweede Kamer geloodst. En recent nog de aankoop van een ander schilderij van Rembrandt: voor 175 miljoen euro gekocht voor het Rijksmuseum met vanuit het Rijk een bijdrage van 150 miljoen euro. Op een namiddag beslist in een achterkamertje door mensen die met dedain neerkijken op volksvermaak zoals sport.

Chris Woerts