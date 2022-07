Maar wij kwamen daar fietsend onverwachts Johan Derksen, met een dikke sigaar, tegen in z'n grote Volvo. We hadden net geen tijd om te zwaaien. Over toeval gesproken, grappig toch!

Ria Smink-Wijntjes

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.