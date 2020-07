Brief 2 ’Karremans treft geen blaam’

Tegen allen adviezen in is nooit besloten grote groepen mensen uit de onverdedigbare enclave te evacueren. Voorhoeve wilde niet meewerken aan ’etnische zuiveringen’. De militaire top van het Nederlandse leger had de handen al afgetrokken van het project.

Geen enkele hoofdofficier heeft de moeite genomen aanwezig te zijn bij de val van de enclave terwijl dit al weken in de lucht hing. De Serviërs hebben nooit een geheim gemaakt van hun plannen. Was er een generaal geweest of beter, was Voorhoeve zelf aanwezig om Mladic te woord te staan, dan had hij het nooit aangedurfd om zoveel mensen te vermoorden.

Politiek onbenul in combinatie met lafheid heeft 8000 mensen het leven gekost. Karremans treft geen enkele blaam.

J. Timmermans,

Roden