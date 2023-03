’Vrouwen vaak overbelast’

Wanneer de kinderen klein zijn, loont het niet gezien de kosten van kinderopvang, en is ze behulpzaam op school, sportclubs etc. Worden de kinderen ouder dan kampen de (schoon)ouders mogelijk met een hulpvraag. De eerste vraag die bij het ‘keukentafelgesprek’ valt is ‘wonen er kinderen in de buurt die kunnen helpen’? Op wie komt deze zorg terecht? De kabinetten hebben bezuinigd om de bejaardenverzorgingshuizen te sluiten en vervolgens gaan bezuinigen op thuiszorg, er is zoveel vraag naar deze zorg, in hun wijsheid. Ik voorzie een generatie opgebrande vrouwen!

I. Zingel