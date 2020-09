’Voorspelling weinig waard’

De favorieten worden al naar de eindzege gepraat, terwijl er slechts enkele dagen zijn gefietst. Volgens mij is het gewoon afwachten want pas in Parijs is duidelijk wie de winnaar is. Ook voor de autosport, Formule 1 wordt al tijden geroepen dat onze Max wereldkampioen zal worden, echter de historie kent veel voorbeelden van sporters die de pech hadden om hun gehele carrière iemand voor zich te hebben die gewoon beter was en als gevolg daarvan de eeuwige tweede bleven.

Peter Borst, Beverwijk