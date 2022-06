Brief 3: ’Niet overal dure terrassen’

Ik kan u vertellen dat ik in Rotterdam in een uiterst gastvrij café op het terras met vriendelijke bediening voor zowel bier, frisdrank, als een borrel of een glas wijn 2,10 euro betaal zonder dat de eigenaar klaagt over gestegen kosten. Voor alle winkeliers stijgen de kosten en nergens zijn de winstmarges zo hoog als in de horeca maar zij blijven maar klagen, en niemand die het lef heeft om dat tegen te spreken.

Wim van Ginneke, Rotterdam

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: