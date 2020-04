’China onder vuur door late ingreep’

Dit was ook de conclusie van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo (Tel. 27/4). Door Chinese overheidsbekleders werd er bewust voor gekozen om het onder de pet te houden, tot er geen ontkennen meer aan was. Hadden ze toen maar voor de strategie gekozen zoals wij die hier hanteren bij het uitbreken van een vogelgriep of varkenspest. Direct de besmettingsbron isoleren zodat de besmettingshaard verzegeld blijft.

Niet alleen de WHO is veel te verwijten, maar ook de rest van de wereld mag z’n handen niet in onschuld wassen. Direct had al het vliegverkeer vanuit China plat gelegd moeten worden en alle banden hadden verbroken moeten worden, ondanks de financiële gevolgen.

Hadden we toen direct adequaat erop gereageerd dan had dit - zoals we inmiddels weten - op termijn honderdduizenden sterfgevallen gescheeld. Maar ook de aankomende financiële crisis met uiteindelijk tientallen miljarden aan kapitaalsvernietiging zou hoogstwaarschijnlijk minder zwaar geweest zijn.

Mario Verhees, Asten