’Voor invalide is elke dag code geel’

Maar voor een mens met een beperking is het elke dag ’code geel’, het is elke minuut binnen en buiten opletten. Waarop? Doen de metroliften het? Gaan de voorwieltjes van mijn rolstoel niet tussen metro en het perron? Kan ik bij de boodschappen hoog in de schappen? Kan ik veilig pinnen zonder dat iemand mee kijkt? Word ik niet beroofd vanuit de tas die achter m’n rolstoel hangt? Kan ik elk gebouw in? Kan ik ook terecht in het nieuwe zwembad Aquapelle? Hoe kan ik de geschreven tekst in een brief groter krijgen? Hoe krijg ik met een handbeperking die plastic verpakkingen van de vleeswaren open?

Waarom struikel ik steeds over die scheef liggende tegels waar ik al maanden over klaag? Waar moet ik naartoe nu mijn woning niet geschikt gemaakt kan worden voor mijn beperking? Hoe krijg ik mijn rolstoelwielen langs de ganzendrollen op het trottoir? Etc.

Kortom, het is altijd code geel. Niet alleen in de Covid-tijd.

Sjors Los, voorzitter

Stichting Gehandicapten

Capelle aan den IJssel