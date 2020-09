’Even geen feestjes’

Studentenvereniging Vindicat viert feest terwijl Rutte zijn persconferentie houdt. Ja, ik snap wel dat de jongelui er klaar mee zijn en een leuk feestje vieren maar het kan gewoon even niet!

Vandaag zijn mijn man en ik 53 jaar getrouwd en wij vieren geen feest omdat het uit den boze is vanwege corona. Wij houden afstand en houden ons aan de regels en de wetten. Het is zuur maar het is niet anders. We hopen dan maar op volgend jaar ’als we het mogen beleven’ maar, deze studenten, worden zij onze toekomstige gezagdragers? Arme kinderen en kleinkinderen.

Jacobine Brummel, Almere