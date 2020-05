Brief 1 ’Andere lidstaten wakker schudden’

Sympathie voor Europa is omgeslagen in volstrekte afwijzing. Lidstaten die stelselmatig hun begrotingen overschrijden, geen enkele hervormingen doorvoeren en iedere keer een beroep doen op andere landen om hun problemen op te lossen, heeft zijn grenzen bereikt.

In ons land worden we iedere keer met allerlei lastenverhogingen en bezuinigingen geconfronteerd om het frivole leven in genoemde landen overeind te houden. Dit is dweilen met de kraan open en toegeven aan doelbewuste chantage praktijken.

Rutte moet nu echt leiderschap tonen en de belangen van de Nederlandse burgers en bedrijven dienen. Ook hij kan spelen met het idee van een Nexit. Dit brengt andere lidstaten wellicht op inhoudelijk andere gedachten om Nederland eens serieus te nemen.

T. Kalsbeek