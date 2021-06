’Laat expat ook eerlijk meebieden’

Het is een zeer competitieve markt, waarbij buitenproportionele overbiedingen meer gewoonte dan uitzondering zijn geworden. Het valt mij op dat wij het met onze overbiedingen (soms plus 50k) veelal moesten afleggen tegen expats. De Nederlander heeft het nakijken, want die geniet geen ’extra’s’ van de overheid die de expat heeft. Dus, laat er een regeling komen die ervoor zorgt dat iedereen gelijke kansen heeft. Eerst 5 jaar huren met de 30% regeling (plus eventuele ’housing allowances’) en als je langer blijft mag je zoals iedere Nederlander op een gezonde wijze meebieden in de huizenslag.

D.R. de Wit, Uithoorn