De Kwestie: Nederlandse taal ’Het Nederlands hoort niet in de uitverkoop’

— Ik hou van het Nederlands omdat het een deel van mijn identiteit is, zegt Wim Daniëls. „En ik wil het ook niet graag opgeven omdat ik van taalvariatie houd. Al die verschillende talen die er op de wereld zijn, inclusief het Nederlands, dat is toch prachtig?”

Door Wim Daniëls Kopieer naar clipboard

In het in januari verschenen leiderschapsboek Van A naar B van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer lees ik dat er in een bedrijf een purpose binnen de business fields moet zijn richting more upstream en profitable downstream via de checks-and-balances om zo de license to operate te krijgen.