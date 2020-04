’Jort start zinvolle discussie’

Jort gedraagt zich regelmatig als een arrogante, oudere corpsbal, maar hij durft tenminste een zinvolle en noodzakelijke discussie te starten. Ik ben daar blij mee, want het mag niet zo zijn dat een belangrijk deel van het midden- en kleinbedrijf door de coronacrisis wordt kapotgemaakt. Zijn vergelijking met de soms turbulente griepepidemieën - die alleen al in Nederland veel doden onder de ouderen eisen - snijdt wel hout. Het zijn gewoon de feiten. Ik zeg niet dat Jort in alles gelijk heeft, maar we moeten nu op een creatieve en onconventionele manier de discussie durven voeren, om hopelijk over een maand met gepaste maatregelen onze economie weer op te starten!

De pijn zullen we nog enkele jaren voelen, er zullen structurele veranderingen plaats vinden, maar laat alsjeblieft de creatieve ondernemers weer aan het werk gaan. Angst is de gesel van een gezonde samenleving en de sfeer in Nederland was bovendien al geladen door kostbare, pure emotiepolitiek. Laten we die niet nog verder versterken!

Bram Casteleijn, Aardenburg