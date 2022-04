’Staffel effectiever bij energietoeslag’

Het verschil tussen een laag inkomen en middeninkomen is in principe maar 1 of hooguit tientallen euro’s. Maar als je dan net buiten deze toeslagengrens valt ben je toch niet in eens ook kapitaalkrachtig? Dan heb je ook een toeslag nodig, misschien iets minder maar daar is dan zon staffel voor. Dan ben je goed, maar vooral ook eerlijk bezig als overheid.

Jan Pronk, Beverwijk