Brief 1: ’CDA gebruikt boerenverstand weer’

Met de provinciale statenverkiezingen in het vooruitzicht heeft minister Hoekstra uitspraken gedaan over het stikstofbeleid. Deze vallen in goede aarde bij de CDA’ers maar minder bij de overige coalitieleden. Vorige week vertelde een vertegenwoordiger van Natuuurmonumenten dat we ons zorgen moeten maken omdat een boswachter aangaf dat de kommavlinder niet meer gezien wordt. Triest voor de boeren dat dit soort nieuws mogelijk hen de das gaan omdoen. Gelukkig gaat het gezonde boerenverstand weer gebruikt worden door de Christen Democraten. Jammer van de kommavlinder maar het is mooi dat het winterkoninkje het gehele jaar gespot wordt, dat de nachtvlinder er ook overdag is en de zeearend ook over land vliegt. Dat is hoopgevend voor onze natuur.

André Leijten, Marknesse