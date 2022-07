Brief 3 ’Kabinet zoekt naar geld’

Met name de huizenbezitter komt bij de fiscus in zicht om dat plan werkelijkheid te maken. Zo moet het eigenwoningforfait drastisch omhoog en men wil de winst bij woningverkoop gaan belasten. En het is ook zeker dat aan de hypotheekrenteaftrek gemorreld gaat worden. Allemaal zaken die je van een onbetrouwbare overheid kunt verwachten.

Alleen: de computersystemen bij de Belastingdienst zitten zo star in elkaar, dat die al die wijzigingen niet aan kunnen. Nóg niet! Dat is slechts een kwestie van tijd. De (toekomstige) huizenbezitter kan er al vast rekening mee houden dat hij aan de beurt komt. En als het toch maar enigzins tot de mogelijkheden behoort: met terugwerkende kracht. Dat past wel in het straatje van 'Den Haag'.

Jan Muijs, Tilburg

