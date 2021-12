Premium Het beste van De Telegraaf

Timing voor aankoop gedroomde Rembrandt had niet slechter kunnen zijn

Door Paola van de Velde

Het erf van de buurman kan je maar een keer kopen. Dan moet je toeslaan. En het vogeltje niet over het touwtje laten wippen. Dat was mijn eerste gedachte toen ik hoorde dat het kabinet €150 miljoen wil uittrekken om Rembrandts Vaandeldrager voor Nederland te verwerven. Want de overheid heeft ook de taak om ons nationale erfgoed veilig te stellen. En dit magnifieke zelfportret van Rembrandt behoort daartoe. Mijn hart gaat er in elk geval wel harder van kloppen.