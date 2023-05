’Ov moet en kan veel goedkoper’

Ik ben een ex-spoorhaas en heb het altijd fijn gevonden om met de trein te reizen. Maar als je reis moet beginnen met een eind fietsen of bussen, trein en daarna weer bus dan snap ik dat mensen liever de auto pakken. Ik begrijp alleen niet dat er zo veel files staan als je (als het kan) thuis kan, mag, werken. Veel mensen vonden een paar dagen thuis werken toch zo fijn in coronatijd? Waarom zitten ze nu weer in de file? Het is ook wennen om met het openbaar vervoer te gaan. Maar als het je reis verkort, doen. Heerlijk met je krant en koffie in de trein. Gesproken wordt er weinig meer, velen zijn druk met hun mobiel. Jammer, dat heb ik anders (leuker) meegemaakt.

Ria Smink-Wijntjes, Tiel