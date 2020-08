’Fietser neemt meer plek in’

Fietspad scholier te smal volgens Bouwend Nederland en dat veroorzaakt veel ongelukken. Er is heel veel geld nodig om dat te verhelpen maar de regering wil tenslotte in 2050 naar nul ongelukken dus het mag wat kosten vindt de Bouw! Te smalle fietspaden? Klopt, tenslotte fietst een scholier al pratend met twee of drie naast elkaar, een hand aan het stuur en in de andere de telefoon. Dat slingert dus wel wat en er wordt wel eens gevallen. En met zo’n brede krat op het voorwiel van je elektrische fiets heb je ook meer ruimte nodig. Leuk onderzoek van Bouwend Nederland trouwens. Duidelijk een gevalletje slager keurt z’n eigen vlees. Ook goed voor de eigen inkomsten natuurlijk.

Wim Buts