Brief 3 ’Veiligheid treinreizigers gaat voor’

Dit keer in Brabant met als gevolg het stilleggen van het treinverkeer vanwege het gevaar van treinongelukken. Dassen verjagen of afschieten is niet aan de orde vanwege de beschermde status van deze dieren. Er moeten eerst treinongelukken plaatsvinden met veel en ernstige slachtoffers om de dassenburchten te verwijderen. Het is niet te hopen dat dit snel gaat gebeuren.

L. Loyson

