Stelling: Geweld jongeren lastig te beteugelen

In navolging van de Amsterdams hoofdcommissaris van politie Frank Paauw maakt ook het openbaar ministerie zich zorgen over het geweld onder jongeren in de hoofdstad. Volgens hoofdofficier van justitie John Lucas is het duidelijk dat het aantal steek- en schietincidenten toeneemt. Moet justitie dit soort incidenten zwaarder bestraffen of gaat dat niet helpen?