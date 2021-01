’Uitgavenpatroon in kaart brengen’

Jarenlang heb ik mensen via het CBS, t.w. het budgetonderzoek, voor de consumentenconjunctuur, begeleid. Daarvoor hield men een huishoudboekje bij waar alle uitgaven in opgeschreven werden. Voor velen was het een eyeopener waar het geld aan opging, ook hoe het gesteld was met verschillende soorten verzekeringen. Toen onze kinderen ouder werden gaf ik ze een huishoudboekje en vroeg hen al hun uitgaven op te schrijven. Om inzicht te geven waar hun geld aan op ging. Daar leerden ze van om beter en bewuster met hun geld om te gaan. Wellicht een idee om jongeren dit op school eens te laten doen? De periodieke uitgaven. Abonnementen. Verenigingen. Huishoudelijke en luxe uitgaven. Mijn ervaring is, dat ze er zeker wat van zullen opsteken.

Wilma Beskers, Borculo