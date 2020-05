’Ik snap er geen hout meer van’

Overal wordt gezocht naar brandhout en de Veluwse bossen en het bos in de duinen verdwijnt in rap tempo. Niemand is gebaat bij de bio-centrales, de natuur niet, de omwonenden van de centrales niet en zelfs landelijk Groen Links is tegenstander van deze milieuvervuilende fabrieken. Zij kosten de belastingbetaler miljarden en de enige die er baat bij heeft is energieleverancier Vattenval die de macht in handen heeft in plaats van de politiek.

GroenLinks doe je plicht en zorg dat er er gekapt wordt met het kappen van onze bossen. Maar het is waarschijnlijk al te laat want jullie stemmen op lokaal niveau juist voor de houtgestookte biomassacentrales en daarom snap ik er geen hout meer van.

Jan van Lente te Heemskerk