In het ziekenhuis adviseerden ze ons bij de verzekering na te vragen of het onderzoek werd vergoed. We legden de situatie uit bij onze zorgverzekeraar, IZA. De medewerkster van IZA had met mijn vrouw te doen. Tot onze verbazing kregen we twee dagen later een prachtig boeket bloemen van IZA met beterschapswensen. Dat deed mijn vrouw en mij goed. IZA en Claudia, bedankt!

Jan en Anneke Hasper