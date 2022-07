’Banken spekken hoeft niet’

Waarschijnlijker is dat hij het ’geïnvesteerd’ heeft en dat vooral om niet door de inflatie getroffen te worden. En zo ook vele andere veelverdieners en welgestelden. Maar kleine spaarders kennen die weg niet en kunnen die niet bewandelen, behoudens een enkele uitzondering. Het geld van de bank halen en onder het matras verstoppen is geen optie. Dus is het slikken die inflatie en stilzittend armer worden. Of beter gezegd geplukt worden door de banken, die dan later het minder waard geworden spaargeld wel teruggeven, maar ondertussen zich met dat verschil verrijken. Onder verantwoordelijkheid van de bewaker van goed geld als ruilmiddel, dat is de DNB nog steeds. Deze bank had allang met een voorstel moeten komen om de kleine spaarder te compenseren voor het verlies van een flink deel van zijn spaargeld door de hoge inflatie en het uitblijven van rente op zijn spaarrekening.

Mogelijk lijkt oprichting van een Rijksspaarbank, waarheen de kleine spaarder zijn centjes kan overhevelen om daar jaarlijks compensatie voor de inflatie te ontvangen gelijk aan het inflatiepercentage minus ontvangen rente. Het woord zegt het al, die bank moet eigendom zijn van de staat, van onze staat wel te verstaan en De regering krijgt dan op deze bank een enorme som ter beschikking tot aan opvraag van het spaargeld tegen nul werkelijke kosten, behalve de relatief geringe administratieve. We moeten de kwestie nader bekijken en gaan handelen.

Jitso Keizer