’Johnson moet terug als Brits premier’

Hij is de enige persoon die Engeland namens de conservatieve partij uit het slob kan halen. Ondanks zijn fratsen is hij een krachtdadig bestuurder waarmee niet te spotten valt in het Verenigd \Koninkrijk maar evenzeer in Europa en de rest van de wereld. Poetin vreest hem om zijn standpunten en optreden. Vergeet zijn wellicht verkeerde escapes in zijn laatste maanden van zijn premierschap. Als het erop aankomt, staat hij er. Zelfs in Europa heeft hij aanzien en statuur. Nederland zou zich een dergelijke premier wensen.

J. Werkhoven