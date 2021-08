’Vlagverbod Duwo absurd’

Nadat in een Amsterdamse studentenflat regenboogvlaggen die in de gangen hingen in brand zijn gestoken, wordt het studenten door de verhuurder verboden om vlaggen, van welke aard dan ook, nog langer in de gangen op te hangen met als argument het bevorderen van de brandveiligheid.

Een kulargument natuurlijk, want bewust brandstichten voorkom je er niet mee. Blijkbaar durft niemand het beestje bij de naam te noemen, namelijk de zorgelijke bereidheid van mensen die onze tolerantie verwerpen en om dit te uiten de boel in de brand steken. Waarom worden dergelijke lieden niet actief opgespoord en in kaart gebracht?

M. van Zeist, Apeldoorn