Brief 3: ’Zou het door de telefoon komen?’

Fietspaaltjes een gevaar op de weg, duizenden fietsers belanden in het ziekenhuis omdat ze tegen een paaltje aan reden. Ook zijn ze in de nacht een gevaar, omdat ze dan bijna onzichtbaar zijn en je er niet op verdacht bent.

Zullen die ongelukken gebeurd zijn omdat de fietser meer aandacht had voor zijn iPhone dan op de weg? Ik vraag mij af of dat ook onderzocht is.

Peter Blokker, Nieuw Amsterdam

of een van de andere brieven