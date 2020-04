Onze columnisten maken tongen los

Ⓒ De Telegraaf

’Als dit het niveau artikelen is dat u in een tijd van grote sterfte onder de Nederlandse bevolking als gevolg van een pandemie in de Telegraaf meent te moeten plaatsen, kunt u er vanuit gaan dat mijn waardering voor de Telegraaf sterk vermindert.’ Met deze woorden richtte een boze abonnee zich deze week tot mij. Aanleiding was een column op onze website van Marianne Zwagerman, die in de coronacrisis opriep tot meer zakelijkheid. ’We zijn gaan geloven in de sprookjes dat iedereen honderd kan worden in goede gezondheid’, schreef Zwagerman. ’Maar zo is het leven niet bedoeld.’