’Offensief voor Eurobonds’

De Duitse bondskanselier Frau Merkel begint ook al die kant op gaat denken. Ik ben toch benieuwd of de Nederlandse vertegenwoordigers, oftewel premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën), de rug recht kunnen houden, of toch weer slappe knieën gaan vertonen en ten koste van ons als belastingbetalers weer akkoord gaan met het storten van miljarden in een bodemloze put.

E. Op ’t Eijnde, Purmerend