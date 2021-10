Premium Het beste van De Telegraaf

Wie wil er nog minister worden?

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Het aftreden van defensieminister Ank Bijleveld (CDA) kende meerdere oorzaken, waarvan het opstappen van haar collega Sigrid Kaag de belangrijkste was. Toch probeerde het CDA met haar vertrek in één klap ook nog twee andere vliegen te slaan. Ten eerste moest de broze rust in de partij worden bewaard. Op het CDA-congres leken net de neuzen dezelfde kant op gezet, maar het aanvankelijke aanblijven van Bijleveld zorgde voor oplaaiend rumoer in eigen kring.