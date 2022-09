’Schipholchaos bewust onopgelost’

De capaciteitsreductie voor de wintermaanden heeft niets met personeelstekort van doen en Schiphol mág de knip niet trekken om deze chaos te verhelpen. De klimaatbobo's slaan door en de Staat heeft een excuus om de knip niet te hoeven trekken. In alle sectoren is krimpdoel aan de orde van de dag en de gehele economie krijgt daar mee van doen. Het eens zo bejubelde en op de eerste plaars staande Schiphol is gereduceerd tot een chaotische instelling waar de wereld met argusogen naar kijkt en zich afvraagt wie hier verantwoordelijk voor is.

Mevr.Brugman, Lelystad