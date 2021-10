’Volstrekte waanzin, laat opvoeden aan ouders over’

De Kwestie over een middagmaaltijd op school maakt veel los. „Vooral kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben, hebben vaak een ongezonder voedingspatroon”, zegt Monique Vingerhoeds, onderzoeker consumentengedrag aan Wageningen Universiteit. Zij ziet daardoor ’sociale gezondheidsverschillen’ ontstaan. „Ons onderzoek laat zien dat er grote variatie zit in wat kinderen als drinken en eten mee naar school nemen voor de lunch. Waar het ene kind een broodtrommel heeft met bruin- of volkorenboterhammen, gezond beleg, wat groente, en water, zagen we in andere broodtrommels witbrood met chocoladepasta, of zelfs donuts en pakjes limonade.” Tijd voor een gezonde lunch dus.

Welja, reageert Marijke van Amersfoort, directeur van basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost. „De kinderen drinken hier water op school, we promoten gezond trakteren, we doen mee aan een Europese schoolfruitactie, we geven er lessen over, we stimuleren de ouders om gezond eten in de lunchtrommels te stoppen. Dat we de kinderen opvoeden in wat gezond is en wat niet, vind ik een taak van de school. Dat kost ook helemaal niet zoveel tijd. Wij adviseren en we promoten. En daarin zijn wij gewoon opvoeders. Via de kinderen voeden wij de ouders op.”

Maar nóg een taak erbij? Van Amersfoort heeft geen idee hoe ze dat georganiseerd krijgt.

’Waanzin’

Telegraaf-lezers reageren massaal op het kabinetsplan. „Volstrekte waanzin, opvoeden is een taak van de ouders en daar hoort te eten geven ook bij”, schrijft een lezer met pseudoniem Henk uit de Polder. „De school is er om te leren rekenen, schrijven e.d.”

Volgens Telegraaflezers kan sprake zijn van een glijdende schaal. „Een school is er om kennis over te dragen. Als dan en passant ook de sociale vaardigheden worden gestimuleerd is dat meegenomen”, zegt KeesPoulus01. „Een school is dus in geen enkel opzicht een substituut voor een gezin waarin kinderen worden opgevoed. Opvoeden is aan de ouders en als de nieuw binnengekomen bevolkingsgroepen dat nalaten wil dat nog niet zeggen dat er voor het linkse wokie-volkje een taak ligt.”

Het is een mening die breed gedragen wordt onder ons lezerspubliek. Meer dan zich afzetten tegen het idee van gezond eten, zien Telegraaflezers een principieel bezwaar. Het kabinet mengt zich in aangelegenheden die strikt genomen tot het gezin behoren. „Minister Blokhuis denkt de samenleving te veranderen met goede bedoelingen en die vast te leggen in wetten”, schrijft een lezer met pseudoniem Jan78. Maar „scholen moeten les geven en kinderen klaarstomen voor de toekomst. Voeding en opvoeden is voor de ouders.”

Naar bed

„Schei toch eens even uit”, zegt ook Charquin. „Scholen zijn er om te leren lezen en schrijven en in een later stadium nog het een en ander. Maar als ze nu ook nog een kok in dienst moeten nemen om voor eten te zorgen. En daarna een diëtist om de te dikke of te dunne van advies te doen – waar zijn ouders dan nog voor nodig?”

„Ik vind alleen lunch wel erg karig. Een schooldag hoort te beginnen met een ontbijt, tussen de middag warm eten met een wijntje erbij en de schooldag dient te worden afgesloten met een high thee. Ik ben het er nog niet over eens of de onderwijzer de kinders ook nog om 21 uur naar bed moeten brengen en een verhaaltje moeten voorlezen”, zo getuigt een lezer met de aanduiding VHuberta van een knap staaltje cynisme.

Averechts

Maar is een gezonde lunch niet gewoon heel lekker, beter voor de lichamelijke conditie van kinderen en dus beter voor de gehele samenleving? Wat als de Staat onze kinderen alleen maar beter maakt? Ho ho, niet zo snel. Telegraaflezers wijzen erop dat goedbedoeld beleid in de praktijk, juist bij kwetsbare gezinnen, weleens averechts kan uitpakken. „De scholen moeten zorgen voor gezonde lunches en thuis maakt moeder frietjes en frikandellen klaar om vervolgens afwisselend Mc. Donalds en Pizzahut te bezoeken”, reageert Jv_. „Vooral gemakzuchtige ouders die vooral aan hun mobieltje hangen, zullen zeggen dat de kinderen toch op school gezonde lunches krijgen, dan moet fastfood diners toch kunnen? Uiteraard zijn er ook ouderen die wel gezond koken. Maar in kringen die ik ken, wordt drie tot vier keer peer week pasta gegeten, en de rest van de week patat, pizza en fastfood.”

Deze lezer noemt het plan ’complete waanzin’ en fulmineert bovendien dat ’burgers wederom dieper in de buidel moeten tasten voor deze idioterie’.

Scholen

Ook de rol van scholen wordt aangehaald. De oproep van schooldirecteur Van Amersfoort krijgt bijval. „En dan moet de leerkracht na het eten ook nog even helpen bij het tanden poetsen en de afwas regelen?”, vraagt MHW Timmermans. „Hoelang gaat het nog duren voordat er 30 tandenborsteltjes op een rij in de vensterbank op school staan”, zegt ook RKO1. „Misschien een slaapzaaltje voor als mama een keer helemaal geen tijd heeft.”

Een enkeling vindt dat het onderwijs best in de spiegel mag kijken – en vooral het kabinet die de verdeling van onderwijsgelden regelt. „School moet eens zorgen voor behoorlijk onderwijs. Het niveau van het Nederlands is beneden alle peil en aan (hoofd)rekenen moet ook meer aandacht besteed worden. Laat voeden en opvoeden maar aan ouders over.”

Dat laatste punt, het zelf beslissen over de opvoeding van je kind, autonome keuzes kunnen maken, is een waarde die Telegraaflezers tot het diepst in hun vezels blijken te voelen. Een gezonde lunch lijkt mooi, maar het gezag van ouders wordt ondermijnd, zeggen zij. Volgens een enkeling zou het in een extreem scenario weleens ver door kunnen slaan. „Nog even en je mag de pasgeboren kinderen afgeven op een instelling waar ze opgevoed, onderwezen en gevoed worden”, aldus Geeny. „Na een jaar of 16 zijn ze klaar en mag je ze ophalen. Dan heeft de overheid ze helemaal volgens de richtlijnen klaargestoomd voor het echte leven.”