Brief 3 ’Kiezer is vertrouwen kwijt’

Hij verkondigt dit alleen maar om zijn zieltje te winnen. Hij ziet dat de steun afneemt voor zijn VVD dus hij moet wat doen. Door te paaien met zijn gladde praatjes denkt hij de bevolking weer voor zich te winnen maar hij heeft zo vaak gelogen en bedrogen dat wij dit niet meer geloven. Niemand die deze immigratie een halt toeroept behalve de PVV of de FvD maar Mark denkt met zijn mooie gladde uitspraken nog een termijn te pakken.

Ik was al verbaasd dat hij de laatste verkiezingen overleefde. Wie voelt het niet in de portemonnee en in de samenleving? Nivelleren is geen feestje, dit soort nivelleren is één grote ramp!

P. van Neck

Rotterdam

