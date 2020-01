’Onderzoek euthanasiewens niet nodig’

De huidige leefomstandigheden voor onze ouderen, gecreëerd door onze Haagse leiders heeft in vele gevallen al geleid tot een eurhanesiewens.

Ouderen worden verplicht zolang mogelijk, veelal eenzaam thuis te blijven wonen, wachtende op hulp of als ze in een nog bestaand tehuis wonen te verhuizen. Langdurig getrouwde echtparen worden door een idiote regeling om geld te besparen uiteen gerukt als één van beiden te slecht is om thuis verzorgd te worden.

Een onderzoek onder de niet ernstig zieken is onnodig, een betere behandeling tijdens hun laatste levensfase is veel belangrijker. Is iemand wel ernstig ziek dan zou een wet voltooid leven een uitkomst zijn maar niet als je gedwongen wordt je vertrouwde omgeving wegens bezuinigingen vaarwel te moeten zeggen. De serie Hendrik Groen moet men in Den Haag maar als voorbeeld stellen misschien valt dan het kwartje.

Mevr. Brugman Lelystad