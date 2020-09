’Kanslozen niet in asielprocedure’

Desondanks begrijp ik nog steeds niet waarom wij in dit land tijd, moeite en opvang bieden als op voorhand vaststaat dat men kansloos is. Zeg bij binnenkomst direct dat een asielprocedure niet wordt opgestart en dat men weer kan gaan. Als je ook nog kunt vaststellen dat kansloze Noord-Afrikaanse asielzoekers in verhouding veel overlast veroorzaken in azc’s dan is deze aanpak het overwegen meer dan waard. Het is bovendien een aanpak die Europees moet worden ingevoerd. Dat geeft de echte vluchtelingen meer ruimte en zal de instroom van kanslozen op zijn minst doen afnemen.

Oane Jansen, Leeuwarden