Terwijl politieke partijen elkaar in de haren vliegen over de coronarellen, vegen ondernemers en bewoners de scherven op van dagen vol straatgeweld. In veel plaatsen ging het sinds de invoering van de avondklok mis. Menig relschopper blijkt piepjong en allerminst te worden gedreven door verzet tegen stringent overheidsbeleid. Het is rellen om het rellen door straattuig.