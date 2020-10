’Verkeerde milieudoelstellingen’

Al sinds mensenheugenis worden bomen gekapt. Voor huizenbouw werd de hele opstand aan de westkust van Amerika kaalgekapt. Australië leverde zijn bomen in voor het panama-kanaal, Duitsland voor masten op schepen, Polen voor de spoorwegbielzen, Spanje voor de Armada, de Amazone voor de veeteelt, de Kilimanjaro voor houtvuurtjes om te eten.

De Chinezen kopen wereldwijd bomen voor eetstokjes. Overal staan de wouden in de fik door de mens.En nu alle bomen weg zijn verandert het klimaat. En dat wijten dan aan opwarming door teveel CO2. Bomen houden water én CO2 vast.

Wanneer houden we op met bomen kappen? De wereld wordt een Sahara zonder bomen, want die doen juist iets aan CO2 én wateropslag. Wij willen de CO2 verminderen met minder uitstoot. We bestrijden met CO2 de verkeerde symptomen. Zonder bomen wordt de wereld één Sahara.

E.Goedhart, Apeldoorn