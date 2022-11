’Geen nieuwe pensioenwet’

De uitleg van de verantwoordelijk minister Carola Schouten over de werking hiervan was dermate onbegrijpelijk en onduidelijk dat er geen touw aan vast te knopen was. En daar moeten mondjesmaat aanwezige Tweede Kamerleden straks over gaan stemmen. 1.500 miljard in handen van mensen die er in de basis niet over zouden moeten gaan, maar er ondanks onvoldoende kennis toch over gaan beslissen. Het is te schandalig voor woorden, maar het gebeurt en we staan erbij en kijken er naar.

Jan Pronk, Beverwijk